Star Wars: Battlefront 2'nin Fragmanı Sızdırıldı!

Star Wars: Battlefront 2'nin Star Wars Etkinliğinde yayınlanması beklenen Trailer'ı sızdırıldı. Trailer, oyun hakkında birçok bilgi içeriyor.

Star Wars evreni, sinema sektörünün her zaman en önemlilerinden bir tanesi olmuştur. Bu evrende çıkan her film yapımcısına yüz milyonlarca dolar para kazandırmayı başardı, çünkü kolay kolay silinemeyecek bir ismi var bu serinin. Star Wars yalnızca film sektöründe ilerlemiyor, oyun sektörü içinde yıllar içerisinde birçok oyun da çıkarıldı. Bunların sonuncusu ise Battlefront serisi oldu. DICE’ın geliştirdiği, EA’nın ise yayıncılığını üstlendiği Battlefront II, bu güzel film serisine oyun sektöründe güçlü bir alternatif yaratıyor. İlk oyun, oyuncular tarafından her ne kadar beğenilmiş olsa da birçok eksiğinin olmasından dolayı eleştirilmişti de.

İlk başta uzayda geçen savaşlar olmaması ve özellikle oyunda hikaye modunun olmaması, benim gibi hikayeye önem veren insanları hayal kırıklığına uğratmıştı. 13 - 16 Nisan tarihlerinde Orlando’da gerçekleşecek “Büyük Yıldız Savaşları Kutlamalarında” yayınlanması beklenen Star Wars: Battlefront II fragmanı, şimdiden sızdırıldı. Oyunun bu sefer bir hikaye moduna sahip olması oyunu son derece kaliteli göstermiş. Yayınlanan kısa video oyunun bir hayli dolu olduğunu gösteriyor.

Oyunun hikaye modunun olması, multiplayer’a yönelmedikleri anlamına gelmesin sakın. Zaten Battlefront, her zaman Multiplayer’a odaklanan bir oyun olmuştu. Bu oyunun da bundan farklı olmayacağını düşünüyorum. Oyunda Rey, Kylo Ren, Yoda ve Darth Maul gibi karakterler yer alıyor. Yayınlanan kısa fragmana göre hikaye, geçmişte Death Star’ın yok olduğu andan sonra başlıyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyorum. Herkese iyi seyirler.