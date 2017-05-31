Star Wars Battlefront 2'nin Oynanış Videosu Sızdırıldı!

Merakla beklenen yeni Battlefront oyununa ait ilk oynanış videosu sızdırıldı.

İlk oyunu ile 2015 yılında satışa sunulan Star Wars Battlefront, sadece online platform odaklı olması sebebi ile eleştirilse de satış rakamlarında EA'nın yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Şimdi ise EA, aynı başarıyı bu kez yeni oyununda yakalamak istiyor. Bu bağlamda karşımıza çıkacak Star Wars Battlefront 2, online modunun yanı sıra hikaye moduna da sahip olacak.

Yaklaşık 2 hafta kadar önce tanıtım videosu ile karşımıza çıkan oyundan şimdi de oyun içi görüntülerinin bulunduğu bir oynanış videosu sızdırılmış durumda. Oyunun hikaye moduna ait olan video, muhtemelen henüz tam olarak hazır olmadığı bir zamanda çekilmiş (en azından ortam dinamiklerine ve grafiklerine baktığımızda böyle bir çıkarım yapılabilir).

EA, daha önceden açıkladığına göre, oyunu tanıtmasından sonraki ilk 5 ayda 14 milyon satış rakamına ulaşmayı hedefliyor. Bu da oyuna ne denli güvendiklerinin bir göstergesi. Star Wars Battlefront 2, 17 Kasım'da PC, Xbox One ve PS4 için satışa sunulacak.

