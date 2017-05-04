Star Wars: BattleFront II'nin Gereksinimleri Belli Oldu!

Star Wars'un sadece ismi bile ürünlerin kolayca satılmasına olanak tanıyor. Star Wars: The Last Jedi ile yakın zamanda piyasaya sürülecek ve filmin tüm gücünü arkasına alacak yapım, 14 Kasım 2017'de Sony PlayStation 4, PC ve Microsoft Xbox One platformları için satışa sunulacak.
Yapımın sistem gereksinimleri, pek çok kaynak tarafından sızdırıldı bile. Star Wars: BattleFront'un mütevazi özelliklerle yetinebileceğini söylemekse zor.
Asgari Sistem Gereksinimleri:
- İşlemci: Core i5-2300 2.8GHz ve AMD FX-8370E
- Ekran Kartı: GeForce GTX 950 2GB veyaRadeon R9 270
- RAM: 8GB
- İşletim Sistemi:Win 7 64
- Saklama Alanı: 40 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
- İşlemci: Core i5-6600 3.3GHz veya FX-8370
- Ekran Kartı: 4 GB GeForce 970 veta AMD R9 290
- Bellek: 16 GB
- İşletim Sistemi: Win 10 64 bit
- Saklama Alanı: 40 GB