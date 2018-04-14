Star Wars Battlefront 2'ye Yeni Bir Güncelleme Geliyor

Battlefront 2'ye gelen yeni güncelleme; oyuna oynanabilir yeni karakterler getirdi. Aynı zamanda ortaya çıkan bazı hataların da düzeltildiği güncelleme 'The Night on Endor' ismi ile sunuldu.

Star Wars Battlefront 2'nin The Night on Endor isimli güncellemesi, sunduğu yeni modlar ile birçok yeni özellik sağlıyor. Ewok Hunt modu sayesinde oyuncular Ewok ve Stormtrooper rollerini de oynayabilecek. Modda Stormtrooperlar, Endor gezegeninde bir ormanda mücadele edecek. Güncelleme aynı zamanda birçok yeni görünüm seçeneği de sunuyor ve tamamı oyun içi krediler ile satın alınabilecek.

Aynı zamanda güncelleme sayesinde kristaller de oyun içinde mağazadan satın alınabilecek, bu sayede oyuncular kostüm ve benzeri görsel değişiklikleri daha rahat yapabilecekler. Kristaller geçtiğimiz aylarda yapılan bir güncelleme ile mağazadan çekilmişti çünkü oyun içi dengesizliklere sebep olduğu düşünülüyordu ve bu durum bir hayli tepki çekmişti. Ancak gelecekte yapılacak başka bir güncelleme ile geri geleceği zaten söyleniyordu.

Güncelleme ile gelen en önemli değişiklikler ise şöyle;

Çift sersemletme kaldırıldı.

Sersemletme süresi 0,5 saniyeden 0,9 saniyeye çıkarıldı.

Işın kılıçları da dahil tüm yakın dövüş saldırılarında bazı hata düzeltmeleri yapıldı.

Ses ve görüntü efektlerinin zamanlaması, deneyimin daha iyi hissedilebilmesi için geliştirildi.

Bazı karakter ve sınıfların XP hataları ve sorunları giderildi.

Hedef olunduğunda duyulan bir uyarı sesi eklendi.

Çok oyunculu mücadeleleri kazanan oyuncular için 100 kredi bonus eklendi.

Karakterlerin, mekanların ve seslerin bazı üst üste binme hataları giderildi.

Grafiklere dair bazı geliştirmeler ve değişiklikler yapıldı.

Haritada ortaya çıkan bazı hatalar giderildi.

Güncelleme paketleri ve modlar, 18 Nisan'da hata düzeltmeleri ve bazı ufak değişiklikler ile kullanıma sunulacak. Oyun karakterlerine dair de birçok geliştirme ve değişiklik içeren güncelleme, yakın dövüş ve mücadele sahnelerinde yer alan ses ve görüntü efektlerinde de değişiklikler içeriyor.