Star Wars Battlefront II'den Şahane Yeni Fragman

Battlefront II'den aksiyonun zirve yaptığı sürükleyici bir tanıtım videosu geldi.

Hem film hem de oyun sektörüden yeniden şaha kalkan Star Wars'un yeni projelerinden, yeni içerikler paylaşılmaya devam ediyor. Birkaç gün önce yayınlanan Star Wars: The Last Jedi fragmanının ardından EA ve DICE, Star Wars Etkinliği'ne özel olarak serinin merakla beklenen yeni oyunun Battlefront 2'nin kısa bir videosunu paylaşmış ve video, internete sızdırılmıştı.

Ardından sızdırılan videoları telif hakkı nedeni ile kaldırtan EA ve DICE, kısa bir süre önce ise oyunun merakla beklenen uzun fragmanını resmi olarak yayınladı. 13-16 Nisan tarihleri arasında Orlando'dan gerçekleşen Büyük Yıldız Savaşları Kutlamaları'na özel olarak yayınlanan fragman, gerek görsel bağlamda, gerekse bol aksiyonlu sahneleri ile bekleyenleri adeta gazlamış durumda diyebiliriz.

Rey, Kylo Ren, Yoda ve Darth Maul gibi karakterlerin yer aldığı oyun, eçmişte Death Star’ın yok olduğu andan sonraki dönemi ele alacak. Fragmanda hikaye modu ön plana çıkmış olsa da sağlam bir multiplayer modunun da olacağını belirtelim.

Battlefront 2'nin çıkış tarihi konusunda kesin bir bilgi olmasa da oyunun 'The Last Jedi' filminin vizyona gireceği tarihe yakın bir tarihte çıkması bekleniyor. The Last Jedi ise Kasım ayında vizyona girecek.