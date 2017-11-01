Cadılar Bayramı kutlaması babında New York sokaklarında Star Wars tipi hız motoruyla gezinen YouTuber'lar, bazı hipnotik numaralarla izleyicilerin gözünü boyuyorlar.

Cadılar bayramı için Luke Skywalker ve Leia Organa olmak başka şey, favori sonbahar tatili adına New York City’nin caddelerinde uçuşan bir motosiklete binmek bambaşka bir şey.

Casey Neistat ve Jesse Wallens işbirliğiyle yapılan yeni bir video, Star Wars: 6. Bölüm – Return of the Jedi’de Luke ve Leia’nın çaldıkları meşhur sürat motorunu canlandıran ikiliyi konu ediniyor. Super 73 model bir elektrikli bisiklet kullanan Wellens ve baş tasarımcı Ian Chambers, küçük boyutlara sahip bisikletin iskeleti çevresine ve üzerine oturan dış gövdeyi inşa etmeye başlamışlar. Marangoz, doğramacı gibi esnaflardan oluşan bir ekiple birlikte yukarıdaki videoda görülen motosikleti yapmak için birkaç gün harcamış Wellen’ın ekibi.

Aşağıdaki video farklı bölümleri, araçları ve hız motorunu yapmada kullanılan materyalleri içeren inşa işlemine daha yakından bir bakış sağlıyor.

Aracın yapımı tamamlandığında, Wellens, Neistat’la buluşarak yıllık ‘Cadılar Bayramı’ videoları üzerinde çalışma yapmaya başlıyorlar. İkili daha önce bir adet ‘Boosted Board (Turbo Kaykay)’ı Alaaddin’in sihirli halısına dönüştürmüştü. Wellens ise vücudunu gri renge boyayarak New York City sokaklarında ‘Silver Surfer (Gümüş Sörfçü)’ misali turlamıştı.

Kamera arkası görüntülerin birinde Neistat, yeni videoyu yayınlamak için iki günleri olduğunu söylüyor. Neistat , Wellens ve ortağıyla birlikte Boosted Board’a binerek aracı yere daha çok yakınlaştırmak suretiyle sanki eskisinden daha hızlı gidiyormuş gibi bir görüntü kazandırmaya çalışıyorlar. Direksiyonların etrafındaki aynalar da, aracın caddelerin üzerinde uçuyormuş gibi bir his uyandırmasını sağlıyor.

Gerekli izinleri alıp, profesyonel bir firma kiralayan Neistat ve Wellens daha sonra Manhattan’ın caddelerinde gezinen hız aracının havadan çekimini yapmak için bir adet dron kullanıyorlar.

Asıl videonun toplam süresi iki dakika kadarcık ama sahne arkası görüntüler çok daha ilgi çekici.