Star Wars: Bölüm IV'te Her Lazer Ateşlendiğinde Filmin Hızını Arttırırsanız Ne Olur?

Normal süresi 2 saat olan Star Wars: Episode IV - A New Hope'u 77 saniyeye indiren ilginç yöntem.

Star Wars dediğimiz zaman savaş silahları olarak aklımıza direkt ışın kılıçları gelmekte. Fakat filmde lazer ışınlarının sayısı inanılmaz derecede fazla. Özellikle savaşın kızıştığı anlarda ortalıkla uçuşan lazerlerin haddi hesabı yok.

İşte bu durumu ele alarak son derece enteresan bir şeyler yapmak isteyen Lord Aussem isimli bir YouTuber, Star Wars: Bölüm IV'ü, 90 saniyenin altına indirmiş. Şöyle ki; filmde her lazer ateşlendiğinde, filmin hızı da bir seviye artmakta. İlk başlarda yavaş yavaş artan bu seviye, savaş sahneleri giderek işin içine girince epey uçarcasına bir hıza çıkıyor ve koca film, 77 saniye gibi bir sürede sona eriyor.