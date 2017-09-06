Star Wars'da Bir Ayrılık Daha: Bu Kez Yönetmen İstifa Etti!

Star Wars: Episode IX'in yönetmeni Colin Trevorrow projeden istifa ederek çekildi.

Star Wars’un yeni serisi tüm hızıyla devam ediyor. İlk filmin ardından güzel bir spin-off projesi ve sonrasında The Last Jedi filmi ile tekrardan bizlerle olacak Star Wars evreninde işler iyiye gitmiyor. Star Wars Episode IX’un yönetmeni Colin Trevorrow, Lucasfilm’le yaşadığı anlaşmazlığın ardından projeden ayrıldı.

15 Aralık 2017’de izleyicilerin karşısına çıkacak Star Wars: The Last Jedi filminin ardından modern serinin 3, orijinal serinin ise 9. filmi olması beklenen Episode IX’un yönetmeninin neden istifa ettiği tam olarak bilinmiyor, ancak ortada bazı spekülasyonlar bulunuyor.

Öncelikle Trevorrow’un projeye dahil olmasının ardında 1.6 milyar dolarlık gişe başarısı göstererek herkesin beğenisini kazanan Jurassic World filmi yer alıyor. Modern zamanda bir kez daha dinozorlara yönelen filmi çok iyi bir şekilde yöneten Trevorrow, bu Ocak ayında çekime başlayacak Episode IX’a bu sayede kabul edilmişti. Sonrasına yine Trevorrow tarafından çekilen ve gerek izleyiciler gerekse de eleştirmenler tarafından tepki alan The Book of Henry, Disney ve Lucas Film’in Trevorrow’un yerini bir kez daha düşünmesine sebep olmuş olabilir.

Star Wars evreninde güzel projeler çıkmasına rağmen böyle talihsiz ayrılıklar çok fazla olmaya başladı. Han Solo filminde de böyle bir sıkıntı yaşayan Lucas Film, daha önceki projelerden Roque One’da da sıkıntı yaşamış, ancak hepsini başarılı bir şekilde çözmüştü. Bu talihsiz olaylar dışında, Prenses Leia’yı canlandıran Carrie Fisher’ın hayatını kaybetmesi ile birlikte Episode IX’un da senaryosu değişmiş ve oyuncular dahil tüm ekipte büyük bir üzüntü oluşmuştu.

Filmin yönetmen koltuğu şu an için boş olarak gözükse de üçlemenin senaryosunu yazarak 2. filmin yönetmenliğini yapan Rian Johnson'un 3. filmde de yönetmen koltuğunda oturacağı düşünülüyor.