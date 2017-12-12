Star Wars’da Gördüğümüz Uçan Araba Yarışları Gerçek Oluyor!

Star Wars’un gezegende kullanma amaçlı düşük irtifa uçan araçları 2019’da gerçek olacak.

Alauda isimli bir Avustralyalı şirket, günümüzde seri üretim halinde olan bir uçan otomobil olmamasına rağmen, 2019’da dünyanın “ilk uçan otomobil yarışını” düzenlemeye hazırlanıyor. Alauda Mark 1 Airspeeder isimli uçan yarış araba prototipini sunan firma, 2018’de testlerini yapacağı uçan otomobilin yarışlarına 2019’da başlanabileceğini açıkladı.

Günümüzde uçan araba hala gerçekleşmesi zor olan bir şey. Teknolojik imkanlar yeterli olsa da, bu tarz araçlar pratik anlamda bizlere yardımcı olamıyor. Normalde Uber gibi şirketlerin ulaşım açısından düşündüğü bu uçan arabalar, Alauda’ya göre çok daha farklı bir açıdan ele alınmış gibi duruyor. Alauda’nın amacı, gökyüzünün Ferrari’si olacak süper hızlı uçan arabaları inşa etmek üzerine kurulu.

Alauda’nın CEO’su Matt Pearson, “Otomobiller olduğu için motor sporları var” dedi. “Her türlü araçta, inşa ettiğimiz her şeyde yarışmak istiyoruz” diyen CEO, bizi farklı kılan şeyin her zaman rekabet olduğunu açıkladı.

Alauda Mark 1 araçlarıyla yarışacak pilotlar, düşük irtifada saatte 200 km/saatten fazla hızlarda yolculuk yapıyorlar. Açıkçası, gelecekte Star Wars’ta gördüğümüz düşük irtifada uçan araçlar, yavaş yavaş gerçek oluyormuş gibi gözüküyor.