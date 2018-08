Star Wars: Episode 9'un Çekimlerinden İlk Fotoğraf Geldi

Yönetmen JJ Abrams, sinema tarihinin en unutulmaz serilerinden biri olan Star Wars: Episode 9'un çekimlerine başlandığını duyurdu ve setten bir fotoğraf paylaştı.

Twitter üzerinden bir fotoğraf paylaşan yönetmen JJ Abrams, Star Wars: Episode 9’un çekimlerinin başladığını duyurdu. Carrie Fisher olmadan çekimlere başlamanın acı-tatlı bir his olduğunu ancak olağanüstü oyuncu kadrosu ve çekim ekibi ile büyük bir yapıma imza atmaya hazır olduklarını dile getiren Abrams, The Last Jedi filmini yöneten Rian Johnson’a minnettar olduğunu ve böylesine özel bir dünya yarattığı için George Lucas’a özel teşekkürlerini ilettiğini dile getirdi.

Fotoğrafın arka planında görünen oyuncu John Boyega da aynı fotoğrafı tweetleyerek Star Wars: Episode 9’un ilk gün çekimlerinin tamamlandığını takipçilerine aktardı. Ayrıca Rian Johnson da JJ Abrams’ın tweetinin altına teşekkürlerini eğlenceli ve nostaljik bir şekilde ileten bir GIF bıraktı.

Star Wars: Episode 9’un oyuncu kadrosu geçtiğimiz hafta netleşmişti. Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Mark Hamill, Anthony Daniels ve Billie Lourd, ilk iki filmdeki rolleri ile yeniden beyaz perdede olacaklar. Keri Russell, Naomi Ackie ve Richard E. Grant. ise bu filmle birlikte seriye dahil olacaklar. Ayrıca Billy Dee Williams da Lando Calrissian rolü ile hikayeye geri dönecek. Disney'in takvimine göre Star Wars: Episode 9, 20 Aralık 2019 tarihinde seyirciler ile buluşacak.