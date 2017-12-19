Star Wars evreninde yer alan pek çok uzay gemisinin figürünü çıkartıp bunları gerçekmiş gibi fotoğraflayan Finlandiyalı fotoğraf sanatçısı, görenlerin ağzını açık bırakıyor.

Star Wars hayranı olmak, onun sadece filmlerini değil, kitapçıklarını, çizgi dizilerini ve elbette ürünlerini de takip etmektir. Dünyanın en ünlü hikayesi olan Star Wars’ta bir figür olarak kullanabileceğiniz tonla içerik var. Bunlar Millennium Falcon’dan X-Wing’e kadar pek çok efsane figürden oluşuyor.

Çoğu insan Lucas Film(günümüzde Disney) lisanslı figürleri satın alıyor olsa da bazı yaratıcı insanlar bu olayın içine sanat katmayı ihmal etmemişler. Bu sanatçılardan birisi olan Vesa Lehtimäki, Star Wars evreninin en sevilen uzay gemilerini kendisi tasarlayarak bunların fotoğrafını çekiyor.

X-Wing

1980’li yıllardan beri küçük ölçekli Star Wars figürleri yapan Lehtimäki, bunları çeşitli fotoğraf hileleri kullanarak gerçekmiş gibi gösteriyor. Bir çocuk olarak başladığı serüvene 2009 yılında oğlunun Star Wars LEGO oyuncakları ile yeniden hayat veren Lehtimäki, son derece gerçekçi düzeyde tasarladığı figürleri sanki devasa boyutlardaymış gibi çekiyor.

Genelde Star Wars’da gördüğümüz savaş ve uzay gemilerinin 1/72 ölçeklerini tasarlayan fotoğrafçı, bunları fotoğraf hileleri kullanarak gerçek dünyaya taşıyor. Bugün sizlere Lehtimäki’nin elinden çıkan bazı Star Wars ürünlerini göstereceğim. Bunları filmden bir görüntü gibi düşünebilirsiniz, ancak değiller. Her biri, tahminen bir elin avucuna sığacak büyüklükte figürlerden ibaret.

Millennium Falcon

Y-Wing

X-Wing