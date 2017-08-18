Anakin Skywalker ve Luke Skywalker'ın hocası olan Obi-Wan Kenobi'ye ait solo film çekilecek.

Disney Star Wars evrenini eline alır almaz tüm seriyi hızlandırdı. Yeni bir üçleme ile geri dönen Star Wars, bu üçlemelerin dışında araya giren spin-off projeleri ile de adından sıkça söz ettiriyor. Geçen sene çıkan ve herkes tarafından çok sevilen Rogue One filminden sonra yeni projelerin çıkacağını duyuran Disney, bu sene çıkacak normal üçlemenin ikinci filminin ardından Han Solo’yu anlatacak bir spin-off projesi üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi.

Hollywood Reporter’dan yeni gelen bilgilere göre ise, Han Solo’nun dışında bir başka efsane karakter Obi-Wan Kenobi’nin de kendisine ait bir filmi olacak.

Filmin yönetmen koltuğuna oturtmak istedikleri Stephen Daldry’le anlaşma sağlanabilirse, Star Wars evreninin en güçlü Jedi’lerinden birisinin hikayesi anlatılacak.

Normalde yönetmenler dahil tüm sinema sektörünün çekerken çok fazla çekindiği spin-off projeleri, Rogue One ile aşılmış gözüküyor. Bu yüzden yönetmenler ve yapımcılar, Star Wars başta olmak üzere yeni spin-off projelerine sıcak bakıyorlar.

Filmin gündeme gelmesi ile birlikte, herkese Obi-Wan Kenobi’nin genç halini sevdiren aktör Ewan McGregor’un da oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Bu yılın başlarında Obi-Wan Kenobi rolünü bir kez daha oynamak istediğinin sinyallerini veren ünlü aktör, eğer senaryo da uygun olursa Obi-Wan rolünde karşımıza çıkabilir. Bütün bu haberler çok güzel olsa da filmin ne zaman çıkacağı hakkında bir açıklama yok. Tahminlerime göre Obi-Wan odaklı bir film, 2020’den önce çıkmayacak.