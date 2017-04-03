Star Wars Evreninin Ölüm Yıldızı Gerçek Oluyor!

Bilim insanları, Star Wars'un "süper lazer"ine benzerlik gösteren müthiş bir lazer geliştirdi.

Macquarie Üniversitesi'nden araştırmacılar, Star Wars evrenindeki İmparatorluğun merkez üssü Ölüm Yıldızı'nın başlıca silahı süper lazere benzerlik gösteren oldukça etkili bir lazer geliştirdi. Araştırmacıların geliştirdiği metodla, çoklu ışınlar elmas kullanılarak tek bir müthiş ışına dönüştürülecek.

Bu ölümcül silahın pek çok uygulama alanı olacak tabii ki ama bunlardan en büyüğü savunma olacak gibi görünüyor. Olası bir savaş tehlikesinde, bu son derece karmaşık silah seçimiyle oldukça etkili bir savunma sağlanabilir. Makalenin yazarlarından Profesör Rich Mildren "Araştırmacılar, düşük maliyetli dronların ve füze teknolojisinin yaygınlaşmasından kaynaklanan güvenlik tehditleriyle mücadele etmek adına yüksek güçlü lazerler geliştiriyorlar. Bu oldukça güçlü lazerler aynı zamanda uzay araçlarına güç sağlamak ya da uyduları tehdit eden ve giderek büyüyen uzay çöplüğü problemiyle başa çıkmak gibi alanlarda da ihtiyacı karşılayacak." diyor. Laser and Photonics Reviews'de yayınlanan makale, çoklu lazer ışın gücünün son derece kuvvetli tek bir lazer ışınına dönüştürülmesi üzerine.

Genellikle tek ışınlı lazerlerin uğradığı bozulma veya belirli bir noktanın ötesine geçememe sorunları bu yeni gelişmeyle ortadan kalkıyor. İstenilen hedefe yönlendirilebilecek olan bu müthiş ışın, lazer teknolojileri adına oldukça büyük bir gelecek vaadediyor. Açıkçası korkutucu olduğu kadar insanı heyecanlandıran da bir gelişme!