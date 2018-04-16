Star Wars evreninde pek çok detayla birlikte Han Solo ile Chewbacca’nın dostluğuna odaklanacak spin-off filminden yeni teaser geldi.

Disney, yaklaşık 1.5 ay sonra izleyicilerin karşısına çıkacak yeni Star Wars filmi için 1 dakikalık teaser yayınladı. Klasik serinin efsane ismi Han Solo’nun geçmişini konu alan film, bizlere Solo ile birlikte Chewbacca’nın geçmişi hakkında çok önemli bilgiler verecek gibi duruyor.

Star Wars evreninin tehlikeli yeraltı dünyasını gösterecek film, uzay ile vahşi batı temasını birleştirerek ortaya farklı bir şeyler çıkarmak istiyor gibi duruyor. Han Solo ile Chewie’nin nasıl bu kadar kaliteli bir dost olduğunu görmemize yarayacak film hakkında yeni tüyolar veren fragman, kısa olmasına rağmen birkaç kilit sahneyi bizlerle buluşturuyor.

Daha önceki fragmanlarda gördüğümüz tren çatışması gibi sahnelerin yer aldığı yeni teaser’ın daha önce gördüğümüz sahneler dışında Han ile Chewie’nin birlikteliğine odaklandığı görülüyor. Geçtiğimiz senelerde yayınlanan Star Wars: Yeni Bir Umut filminde gördüğümüz o derin dostluğun nasıl sağlandığını göreceğimiz yeni film, 25 Mayıs 2018’de vizyona girecek. Star Wars’un bundan önceki spin-off’unda olduğu gibi bu filmde de First Order ile ilgili bazı detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Alden Ehrenreich’in Han Solo rolünde yer alacağı filmde, Game of Thrones’ta ejderhaların annesi Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson gibi oyuncular da yer alıyor. Ron Howard’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.