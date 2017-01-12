Star Wars: Force Arena Ücretsiz Olarak Android Platformunda!

Star Wars evreninde yeni bir maceraya çıkacağınız Force Arena oyunu ücretsiz olarak Android kullanıcılarına sunuldu.

Geçtiğimiz sene duyurulmasının ardından ön kayıtlara açılan Star Wars'un yeni mobil oyunu Force Arena, dünya genelinde Android platformuna ücretsiz olarak sunuldu.

Tıpkı diğer MOBA oyunları gibi ikonik Star Wars karakterlerinden oluşan bir takım kurarak kontrol etmenizi sağlayacak oyun, Rogue One'dan da karakterler barındıracak. Ana bir karakteri kontrol edeceğiniz oyunda 'kart destesi' sistemini kullanarak ekibinizin diğer kalanını da inşa edebilecek ve diğer oyuncular ile eş zamanlı mücadelelere dahil olabileceksiniz.

80'den fazla, her biri geliştirilebilen karakterin mevcut olduğu oyunda, orjinal seride yan yana görmeye alıştığımız karakterleri destenizde bir araya getirmeye başardığınızda da ekstra atak/savunma güçlerine sahip olacaksınız (örneğin Han Solo ile Chewbacca'yı bir araya getirdiğinizde).