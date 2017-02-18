Star Wars’taki hız bisikletlerini andıran bu drone ortalama bir insanı rahatlıkla taşıyabiliyor. İşte karşınızda geleceğin ulaşım aracı insan taşıyabilen drone!

Yıllardır bilim - kurgu filmlerinde sıkça rastladığımız, özellikle de Star Wars hayranlarının tanıyacağı uçan bisikletlerin bir gün gerçek olacağını hepimiz tahmin edebiliyorduk. Öyle ki tahminlerimiz doğru çıktı çünkü Rusya’da bir şirket uçan bisikletlerin gerçek olmasını sağladı.

Ruptly’nin haberine göre artık günlük hayatımızın bir parçası olan drone’ların yapısından yola çıkan şirket, bu dört pervaneli yapıyı insanları taşıyabilecek bir araçta uyguluyor ve manevra kabiliyeti sayesinde sağa ya da sola kolaylıkla sapabiliyor.

Tam anlamıyla uçan bisiklet olarak nitelendirebileceğimiz bu araçları Star Wars filmlerinden tanıdığımız hız bisikletlerine de benzetmek mümkün.

Şimdilik kapalı ortamda testleri gerçekleştirilen Scorpion 3 isimli bu uçan bisiklet, saatte 50km hıza ulaşabilecek ve tam şarjla 30 dakika boyunca havada kalabilecek. Bu araçtan bir tane edinmek isteyenlerin ise yaklaşık 150 bin doları gözden çıkarması gerekiyor.

Moskova’da geliştirilen bu inanılmaz uçan bisikletin videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: