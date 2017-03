Sinema tarihinin en efsane serisi Star Wars'un hikayesi günümüzde, oldukça da yakın bir galakside geçseydi nasıl olurdu?

Star Wars'un o efsane, yukarı doğru akan yazılı girişini hatırlarsınız. "A long time ago in a galaxy far far away..." yani "uzun zaman önce, çok uzaklardaki bir galakside"...

Peki tüm bu Star Wars olayı, uzun zaman önce değil, günümüzde, üstelik oldukça da yakın bir galakside yaşansaydı nasıl olurdu? Daha önceden pek çok parodi video ile karşımıza çıkan Ryan Higa, bu kez tam da bu durumu konu alan, günümüzde olabilecek bir Star Wars temalı eğlenceli bir video hazırlamış.