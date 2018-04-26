Star Wars'ın Animelerden Esinlendiği Yeni Dizisi Geliyor

Disney, Star Wars'ın anime esintili yeni dizisinin, bu sonbaharda çıkacağı haberini verdi ve beraberinde dizinin konusuna dair bazı bilgiler de geldi.

Star Wars serisi, son yıllarda yeniden canlanan sinema evreni ile çıktığı yıllarda gördüğü ilgiyi yeniden yakalamıştı. Görülen ilgiden memnun kalınmış olacak ki, Disney yeni bir animasyon serisinin müjdesini verdi. Seri önümüzdeki sonbaharda yayınlanacak ve Kazuda Xiono isimli bir direniş pilotunun hikayesi üzerinden ilerleyecek.

Serinin hikayesi bir tür yan hikaye olacak ancak hayranların sevdiği birçok karakterin de zaman zaman bölümlerde yer alacağı söyleniyor. Serinin sevilen robot karakteri BB-8'inde yeni dizide bolca yer alacağı ve önemli bir rol oynayacağı da verilen bilgiler arasında. Animasyon serisinin son filmlerde yeterince detaylı resmedilmeyen 'evrenin genel durumu' ile ilgili de bolca bilgi vereceği düşünülüyor.

Seri Disney Channel'da yayınlanacak. Henüz bölüm sayısı ve net çıkış tarihi ile ilgili detaylı bir bilgi verilmeyen serinin hikayesi, karakterleri ve kurgusu belirlenmiş durumda. Dizinin yaratıcıları, Star Wars evreninin animasyon şeklinde yeniden yaratılmasının aksiyon ve görsel anlatı açısından son derece keyifli olduğunu ve ortaya çıkacak işin de çok sevileceğini düşündüklerini söylüyor.