Star Wars'un Efsane Oyuncularından Carrie Fisher Hayatını Kaybetti

Star Wars serisindeki Prenses Liera rolüyle adından sıkça söz ettiren Carrie Fisher, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi adından sıkça söz ettirirken Star Wars'un efsaneleşmiş oyuncu kadrosundan üzücü bir haber geldi. Bir süredir hastanede tedavi gören ve Star Wars serisinin vazgeçilmez oyuncularından Carrie Fisher hayatını kaybetti.

TMZ'nin haberine göre Londra - Los Angeles arasındaki uçuş esnasında uçakta kalp krizi geçiren 60 yaşındaki ünlü oyuncu, apar topar Los Angeles'ta bir hastaneye kaldırıdı. Bir süredir yaşam mücadelesi veren Carrie Fisher ne yazık ki hayata tutunamadı.

ABD doğumlu oyuncu kariyerinde tüm dünya sinemasına damga vurmuş onlarca filmi barındırıyordu. Özellikle Star Wars serilerinde dikkat çeken Fisher, en son geçtiğimiz yıl yayınlanan Star Wars: The Force Awakens filminde rol almıştı. Oyuncunun son yayınlanan Rogue One filminde ise rolü bulunmuyordu. Fisher önceki Star Wars filmlerinde ise Prenses Liea rolüyle tanınıyordu.