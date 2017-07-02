Star Wars'ın Emektar Droidi 2.76 Milyon Dolara Satıldı!

Bu hafta Güney Kaliforniya'da yapılan açık artırmada R2-D2 Droid'i 2.76 milyar dolara satıldı. Ayrıca Luke Skywalker'ın ışın kılıcının fiyatı da 390 bin dolardı.

R2-D2, isyanın bir kahramanıdır. Üstelik birkaç Skywalker kuşağından da sağ salim çıkmayı başardı. Şüphesiz ki R2-D2, galaksinin en sadık astromech robotu olsa da, 2.76 milyon dolara satıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Müzayede evi tarafından satılan robotun alıcısının kim olduğu bilinmiyor.

Elbette bu orjinal bir R2-D2 değil. Orjinalinin böyle bir fiyata gitmesi pek mümkün durmuyor. Robot, orjinal olmasa da, orjinal ilk Star Wars üçlemesindeki parçaların birleşimiyle üretildi. Üzülerek söylüyoruz ki iç kısmının mekanizması, dışı kadar çekici değil. Bu nedenle alıcı, önceden kaydedilmiş 'ıslık' ve 'bip' seslerine razı olmak zorunda.

Lucasfilm'in orjinal R2-D2 robotunun satılması pek mümkün durmuyor. Çünkü filmler sırasında ekip, birden fazla prototip ile çalışıyor. İlk Star Wars filminin perde arkasında dört R2-D2 modeli vardı. İkincisinde ise 8 tane yer almıştı.

Yine de açık artırma modeli R2-D2, diğer Star Wars ürünlerinden çok daha pahalıya satıldı. Satılan diğer ürün ise Luke Skywalker'ın ışın kılıcıydı ve 390 bin dolara satın alındı.