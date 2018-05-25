Star Wars'ın Kelle Avcısı Boba Fett, Kendi Filmine Kavuşuyor

Star Wars fanatiklerinin en sevdiği karakterlerden biri olan anti-kahraman Boba Fett, kendine ait bir filme sahip olacak. Üstelik yönetmen koltuğunda bir başka anti-kahraman filmi olan Logan'ın yönetmeni James Mangold oturuyor olacak.

Dönem itibariyle Lucas ve ekibinin Star Wars filmlerine yeni dokunuşlar yaptığı serilere hepimiz aşinayız. Sansasyonel anlamda gündemden düşmeyen yeni Star Wars filmlerine bugün itibariyle bir yenisi daha eklendi: 'Han Solo: A Star Wars Story.'

Genel anlamda Star Wars’un hakları Disney’e satıldığı andan itibaren çoğu eski fanatik tarafından yerden yere vurulan Lucas, diğer bir yandan da yaptığı dokunuşlarla özellikle yeni nesil izleyicinin takdirini toplamaya devam ediyor; bu yeni vizyona giren film hakkında düşüncelerimizi bir başka yazıda sizlerle paylaşacağız. Ancak bugünün gündeminde başka bir isim var, 'Boba Fett.'

The Hollywood Reporter’da yayınlanan bir habere göre Star Wars cemiyetinden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Serinin etkileyici ve gizemli karakterlerinden ‘Kelle Avcısı’ Boba Fett’in de kendine ait bir filmi olacağı neredeyse kesinleşmiş durumda.

Star Wars'ın geçmişinden bu yana serinin en sevilen anti-kahraman karakterlerinden biri olan Boba Fett, gerçek anlamda X-men’in Wolverine karakterine benzer bir başarıyı yakalayabilecek potansiyelde görünüyor. Günümüzde alışılmış standart kahraman hikayelerinden sıkılan kitlenin bir anti-kahramana ihtiyaç duyduğu ortada. Üstelik dedikodular doğru ise bu filmin yönetmen koltuğuna Logan filminin yönetmeni ve senaristi James Mangold oturacak.

Tabii burada işin içine Disney ortaklığının filmi nasıl yansıtacağı da son derece büyük önem taşıyor. Boba Fett hakkettiği karanlık hikayeye kavuşabilirse Star Wars tarihine altın harflerle kazınmış bir film ile karşılaşma ihtimalimiz işten bile değil. Filmin çekimlerine 2019 gibi başlanması planlanıyor.