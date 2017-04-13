YouTube'a Star Wars Karakterlerinin Animasyon Serisi Geliyor!

Star Wars'un en ünlü karakterleri Disney'in Youtube kanalı ile kullanıcılarla buluşuyor. Her bölümde farklı bir karaktere yönelinecek.

Disney, Lucasfilm’i satın aldığından beri Star Wars’u sonuna kadar sömürmeye devam ediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse şu an bu konudan bir rahatsızlık duymuyorum. Karşımıza daha fazla yapımın çıkması, kaliteyi bozmadığı sürece sıkıntı oluşturmayacaktır. Bugün Star Wars’ın 40. yılı şerefine Star Wars kutlamalarına başlandı. Kutlamalar başlamadan önce Disney’in Youtube kanalında paylaşılan bir video, Star Wars hayranlarına müjdeyi vermiş oldu.

Dün duyurulan videoya göre, yaz aylarında başlayacak ve Disney’in Youtube kanalından yayınlanacak Star Wars Forces of Destiny isminde bir çizgi film serisi başlayacak. Dizide Rey, Jyn Erso, Prenses Leia ve Rebels’in Ahsoka Tano karakterleri yer alacak. Bu çizgi dizi, her karakterin orijinal hikayesine belirli bir yönden bakan ve karakterleri daha derinden öğrenmek için tekrar anlatan ufak animasyon filmleri olacaklar.

Lucasfilm’in CEO’su Kathleen Kennedy’nin yaptığı açıklamaya göre, Star Wars’un orijinal dizi ve film projelerinde oynayan karakterlerin birçoğu bu çizgi seride seslendirmen olarak görev alacak. Kennedy, bu çizgi seri ile birlikte Leia’nın kahramanlığı, Rey’in cesareti veya Ahsoka’nın sadakati gibi konuları inceleyecek.

Star Wars Forces of Destiny öncelikle Disney’in Youtube kanalında yeni bir seri olarak gelecek, ancak sonradan sekiz yeni hikaye içeren bir televizyon dizisi de sunacak. Lucasfilm ayrıca, bu çizgi seri için Hasbro ile anlaşarak lisanslı 11 inç boyutunda aksiyon figürleri ve kitap serisi sunacak.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi, 14 Nisan Cuma günü (yarın) Star Wars kutlamasında düzenlenecek bir panelde açıklanacak.