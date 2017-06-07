Guinnes Rekorlar Kitabına girmiş Star Wars Müzesi'nden binlerce dolar değerinde önemli koleksiyon parçaları çalınmış.

Steve Sansweet, popüler kültür bazında en fazla hayran kitlesine sahip şeylerden biri olan Star Wars konusunda tam bir fanatik. Kaliforniya'da, hiçbir kar amacı gütmeyen "Rancho Obi-Wan Müzesi" isimli müzenin sahibi olan Sansweet, ayrıca bu müze ile dünyanın en büyük Star Wars koleksiyonunun da sahibi konumunda.

Fakat Sansweet, koleksiyonuna dair yaptığı incelemeler sonucunda 2015-2016 yılları arasında en az 100 farklı parçanın çalındığını ve bu parçaların toplam değerlerinin 200 bin dolar civarında olduğunu belirtmekte. Sansweet'in bu konuda şüphelendiği en önemli isim ise kendisi gibi koleksiyoner olan yakın arkadaşı Carl Edward Cunningham.

2015 yılında, 93 bin 260 parçadan oluşan koleksiyonu ile Guinnes Rekorlar Kitabına girmeyi başaran Sansweet, Mart ayında hırsızlık suçu ile hüküm giyen arkadaşı Cunningham için, "Carl'ı yıllardır tanırım, onu iyi ve güvenilir bir arkadaş olarak bilirdim" ifadelerini kullanmış. Sansweet'in koleksiyonunda bulunan nadir parçalar, internet üzerinden ciddi paralara satılmakta.

Bu konuda Star Wars serisinin oyuncularınından da yardım isteyen Sansweet'in bu çağrısına Luke Skywalker karakteri ile efsaneleşmiş Mark Hamill de kayıtsız kalmamıştı.