Star Wars Rebels'teki Gemiler, Neden Rogue One'da Görüldü?

Rogue One’da, Star Wars Rebels’de yer alan gemilerin görünmesinin nedeni sadece bir sürpriz yumurta mıydı?

Rogue One’da, Star Wars Rebels’deki Ghost isimli uzay gemisini görmek, özellikle Star Wars Rebels takipçileri için çok güzel bir şeydi. Fakat bu, bir tanıtımdan daha fazlasıydı.

Rogue One’ın animasyon süpervizörü Hal Hickel, bununla ilgili olarak io9’a “Filmi görüyorsunuz ve bunun bir tür ortak sinerji olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat gerçekten bu gelişigüzel bir şey ve Star Wars evreninin farklı yönlerindeki Lucasfilm çalışmalarında yer alan insanların “Bu süper olurdu. Sizin geminizi bizim filmimize koyabilir miyiz?” şeklinde gelişen dostça bir teması.” dedi.



Ghost'un Görüldüğü Sahne (Sol Üstte)

Star Wars Rebels’in baş yapımcısı Dace Filoni de, Rogue One’ın yapımcısı John Knoll’a, Ghost’u Rogue One’da görmenin nasıl olacağını sorduğunu ve bu fikrin tüm ekibi heyecanlandırdığını belirtti.

Fakat bu durum, Hammerhead Corvette’ler için biraz karışıktı. Bu gemiler, Rogue One’da Star Destroyer’ları parçalayan ve bunun sonucunda Scarif’in etrafındaki kalkanın yok olmasını sağlayan gemilerdi. Fakat Prenses Leia onları Birlik için çaldığında, çoğu kişi kişi bu gemilerin Star Wars Rebels’den geldiğini farketmedi. Knoll bunların hiçbirini bilmiyordu. Sadece bir uzay savaşı için gemilere ihtiyacı olduğunu biliyordu ve her şey bu şekilde başladı.



Hammerhead Corvette

Knoll, Rebel filosunun nelerden oluşması gerektiğini düşündüklerini söyledi ve kendisi daha sonra bu soruyu hikaye grubuna sormuş. Onlar da Knoll’a Hammerhead Corvette’lerin kullanılabileceğini belirtmişler ve gemiler bu şekilde Rogue One’a dahil edilmiş.