Star Wars: Rogue One Blu-Ray ve DVD Olarak Geliyor!

Star Wars serisinin en beğenilen filmleri arasında yer alan Rogue One'ın dijital ve genişletilmiş sürümleri sonunda evlerimize konuk olmak üzere.

Rogue One haftanın sonunda DVD ve Blu- ray platformlarında satışa sunulacak. Bu da, Star Wars hayranların filmi A New Hope'dan hemen önce oynatabilecekleri ve çoğu şeyin arkasındaki gizemi çözebilecekleri anlamına geliyor. Çoğu hayrana göre Gareth Edwards'ın prequel'i ile George Lucas'ın orijinal filmi ciddi benzerlikler gösteriyor.

Yayınlanan video, Rogue One'ın Darth Vader'ın vahşi katliam sahnesiyle başlıyor ve Yeni Bir Umudun açılışına geçişler Tatooine gezegeninde takip ediliyor.Gerisini zayem biliyorsunız.

Göze çarpan şeyse, iki filmin görsel olarak ne kadar iyi senkronize edildiği... Gareth Edwards'ın filmi ile A New Hope arasında (Leia ve Tarkin'in CGI versiyonundan bahsetmiyoruz bile) küçük değişiklikler olsa da, A New Hope'da kurulan tasarım dili muhteşem kullanılıyor. Tantif IV koridorları vile aynı, sade ve beyaz. Asi askerler tarafından giyilen kostümler ise mükemmel kopyalar ve gemilerdeki dijital göstergeler retro bir tasarıma sahip.

Sahnede ayrıca, Scarif'in umutsuz kafa karışıklığına değiniyor. Oysa ki Scariff, eylemleri ile umuda güç kazandırdı. Koridorun kapısındaki askerler, Vader ile karşılaştıklarında ölmek üzere olduklarının farkında. Yine de Asi organizasyonu hiç olmadığı kadar kırılgan durumda. Çok yakın gelecekte Blu-ray'de çıkan filmle önümüzdeki aylarda daha kapsamlı hayran düzenlemeleri yapmayı umuyoruz.