Star Wars: Rogue One ve Star Wars: A New Hope Birleşti!

Star Wars evrenin en başarılı filmlerinden biri ve kesinlikle en melankolik filmi olan Rogue One ve 1977 yapımı efsanevi Star Wars: A New Hope, hayranlar tarafından oldukça başarılı bir şekilde birleştirildi.

Öncelikle şunu belirtelim: Rogue One'ı izlememiş olanlar yazıyı okurlarsa ciddi spoilerle karşılaşabilirler. Lütfen dikkatli olun!

Rogue One ile Jyn Erso, Cassian Andor, K-2SO ve diğerlerini geride bırakmış olabiliriz, ancak aynı zamanda hikayeyi Star Wars'ın başlangıcına getiren cesur bir eylemde bulunuldu: Yeni Bir Umut, Rogue One'daki gelişmelerinin sadece 10 dakika sonrasında başlıyor. Yaratıcı bir kıvılcım sayesinde Darth Vader'in öfkeyeye kapılıp ışın kılıcı doğrama yaptığı sahne ve 1977 yapımın filmin başlangıcı, zekice bir araya getirilmiş. Videoda tam olarak buna tanık oluyorsunuz.

Fan uyarlamasının son derece manidar bir zamanlamaya sahip olduğunu da belirtmeliyiz: Rogue One geçtiğimiz hafta iTunes, Vudu ve Google Play dahil olmak üzere birden fazla distribütörde Digital Download için yayınlandı. Film, 4 Nisan'da Blu-Ray ve DVD sürümleriyle de karşımıza çıkacak.

Filmin resmi ev sürümüne eklenen ilginç özelliklerden biri de Vali ve Prenses'in CGI sahnelerine getirdikleri açıklama oldu. Yapımcılar, merhum Peter Cushing'in Grand Moff Tarkin performansını Guy Henry'nin nasıl yeniden yarattığını anlatıyorlar ve Princess Leia'yı yeniden canlandıran nefes kesen oyuncu Norveçli Ingvild Deila'ya değiniyorlar.

Diğer sahnelerde Rogue One, Rebels ve gelecek Star Wars filmlerinde ilham kaynağı olan konsept sanatçısı Ralph McQuarrie'ye saygı gösterisi yapılıyor. Hayranlar heyecanla 15 Aralık'ta gösterime girecek ve Luke Skywalker'ın dönüşünü ve Carrrie Fisher'ın General Leia Organa olarak dokunaklı son performansını içeren Star Wars: The Last Jedi filmini bekliyor. Ayrıca Han ve Chewie'nin, Millennium Falcon'u Lando'dan nasıl kazandıklarını gösteren Han Solo “Solo” filmini merakla bekliyoruz. Han Solo'nun tekli filminde Alden Ehrenreich'in yanı sıra Woody Harrelson, Emilia Clarke ve Michael Kenneth Williams gibi usta oyuncular yer alacak.