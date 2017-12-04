Star Wars Temalı OnePlus 5T Tanıtıldı!

İnce çerçeveli amiral gemisi OnePlus 5T modelini kısa bir süre önce duyuran firma, Star Wars filmine özel bir versiyonunu tanıttı.

Hatırlarsanız Çinli şirketin OnePlus 5 Android Oreo kapalı beta sürümünde sızan bilgilere göre koyu kırmızı renk seçeneğine sahip bir OnePlus 5T versiyonu üzerinde çalıştığı haberini sizlerle paylaşmıştık.

Mumbai’deki Comic Con etkinliğinde yepyeni bir sürüme kavuşan Star Wars temalı akıllı telefonun tüm detaylarını şimdi de sizlerle paylaşıyoruz.

Beyaz bir arka panel ile alt tarafında bulunan kırmızı bir Star Wars logosu görmekteyiz. Ön tarafta ise tamamen siyah bir panel bulunuyor. Ses kontrol tuşunun üstünde bulunan bildirim düğmesi ise yine kırmızı renkte. Telefonun arayüzünde ise çeşitli Star Wars etiket ve duvar kağıtları bulunuyor.

Teknik özellik olarak OnePlus 5T modelinden hiçbir farkı bulunmayan özel model 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla geliyor. Sınırlı sayıda üretilecen Star Wars Edition, 16 Aralıkta satışa sunulacak.

Bu yeni versiyon hakkında sizin düşünceleriniz neler bizimle paylaşabilirsiniz.