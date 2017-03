Star Wars: The Last Jedi, Cinema Con 2017'de Tanıtıldı!

Star Wars: The Last Jedi, Cinema Con 2017'ye katılanlara özel olarak kısa teaserlarla tanıtıldı. Aynı zamanda bizler için ise Nisan'ın ortalarında ilk fragmanın çıkacağı müjdesi verildi.

Bu sene çıkan Roque One filmi ile Star Wars evreninde geçen başka bir hikayeyi izlemiştik. Nispeten beğenilen bir film olmasına rağmen herkesin asıl beklediği filmin gerçek üçleme olduğunu söyleyebiliriz. Üçlemenin ikinci ayağı olacak The Last Jedi filmi için beklentiler artmaya başladı. Disney tarafından yapılan açıklamaya göre Star War: The Last Jedi filminin ilk fragmanı Nisan ayının ortalarında çıkacak. Mart’ı sonlandırmaya başladığımız bu günlerde yaklaşık 15 - 20 gün sonra Star Wars: The Last Jedi fragmanını görecekmişiz gibi duruyor.

Film hakkında pek bilgi yok. Bilinen sınırlı şeylerden birisi, Rey’in Luke Skywalker’dan eğitim alma durumu. Bunun dışında film hakkında söyleyebileceğimiz başka bir şey yok.

Cinema Con 2017’de film hakkında bazı videolar yayınlayan Disney, bu videoları gizli olarak yayınladı. Bundan dolayı ne yazık ki videoları göremiyoruz ancak Disney’in yayınladığı videolarda Chewbacca, Finn ve askeri üniforma giyen General Leia Organa karakterlerinin yer aldığı belirtildi.

Prenses Leia’yı canlandıran Carrie Fisher’ın trajik ölümü herkesi üzmüş durumda. Bu film ayrıca bunun için de önemli, çünkü Carrie Fisher bu filmi çektikten sonra hayatını kaybetti. Bu film onu son kez göreceğimiz film olacak. Çok yakın bir zamanda Star Wars: The Last Jedi filminin fragmanını görmeyi bekliyoruz.

Unutmadan; filmin 15 Aralık 2017'de vizyona gireceğini hatırlatalım. İlk filmin ardından bu filmde çok daha çılgın şeyler yaşanması bekleniyor.