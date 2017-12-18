Star Wars: The Last Jedi Filmi, Serinin Son Filmi Olmalıydı!

Star Wars: The Last Jedi filmi sinema salonlarını kavururken, film hakkında ortaya atılan iddialara baktık.

Star Wars:The Last Jedi filmine gittiniz mi? Bütün sinema salonlarının ağzına kadar dolu olduğu düşünüldüğünde ya gitmişsinizdir ya da boş salon bulamamışsınızdır diye düşünüyorum. Ben yaklaşık bir hafta önce kaliteli bir deneyim yakalamak için IMAX salonundan zor da olsa bir bilet buldum. Bazı kaliteli filmlerin IMAX ile ne kadar muhteşem olacağını bir kez daha gördüğümü söylemem gerekiyor.

Yazının bu kısımdan sonrası film ile ilgili spoilerlar içerecektir. Sonra vay efendim bu nedir, yaşama isteğimi kaybettim, lanet olsun sana, bu hayattaki tek düşmanımsın gibi yorumlar gelsin istemiyorum.

Önceden uyarımızı yaptığımıza göre filmden spoiler kaçmaması hakkında rahat davranabilirim. Evet, bu filmi izledim ve tam anlamıyla adının hakkını veren bir filmdi. Seven olur sevmeyen olur bilemem, ancak “Yıldız Savaşları” ismi bu filmde ciddi anlamda yaşandı. Baştan sona büyük bir çaresizlik ve bu çaresizliğin sonucunda ortaya çıkan yeni bir umudun işlendiği film, çok güzel olmasına rağmen bir sıkıntı var. Aslında sıkıntı var dememem gerekiyor, çünkü bu sıkıntı bizlere bambaşka kapılar aralıyor.

Sıkı bir Star Wars hayranıysanız, muhtemelen siz de tüm Star Wars “Skywalker efsanesinin” burada sonlandığını fark etmişsinizdir. Evet, hala Kylo Ren ve Rey yaşıyor ve ne olacağı hakkında pek çok alternatif bulunuyor, ancak üçlemeleri bir kenara bırakıp 1977 yılından beri devam eden tüm hikayelere odaklanırsak hikayenin burada ve açıkça kötü bir sonla bittiğini görüyoruz. Her ne kadar kabul etmesek bile First Order savaşı kazandı. Üçlemenin son filmi bizlere neler getirecek bilmiyoruz, ancak Cumhuriyet bu saatten sonra savaşı kendi lehine çevirse bile umulan şeyi başarmış olmayacak. Filmin bana ve genel olarak herkese bu hissi vermiş olması, bunun ikinci değil de aslında sonuncu film olması gerektiğini gösteriyor. Yani evet, çok güzel bir filmdi, ancak Star Wars burada bitti ve bundan sonra bu konuyu işlemeyeceğiz deseler, “ne güzel bitti be” der ve yolumuza devam ederdik.

Bu üçlemenin ardından yeni bir üçleme daha gelecek, ayrıca bu süreçte Han Solo gibi karakterlere solo filmler çekilecek, ancak ne olursa olsun önümüzdeki üçlemenin son filminden sonra “Skywalker” hikayesine son verilecek. Muhteşem bir hikayeydi ve bazı insanlar bu hikayeyi takip edebilmek için 40 yıl geçirdi. Ancak her güzel şey gibi bu da bitti ve artık önümüze bakmalıyız. Üçüncü üçlemenin ikinci filmde bittiğini hissetmemiz aslında güzel bir şey. Sonuçta, daha ikinci filmde doyuma ulaştığımıza göre, son filme karşı hiçbir beklentimiz yok, haliyle karşımıza çıkacak şeyler bizi çok fazla şaşırtabilir.

Bu üçlemenin ardından çıkacak Yeni Star Wars üçlemesi, jedi’ların bol olduğu eski Jedi tarihine yönelecek. Bu yönelme belki de Yoda veya başka bir usta Jedi’ın hayatına odaklanabilir. Peki, sizler filmi izlediyseniz film hakkında düşünceleriniz neler? Sizce de seriyi bu filmle bitirmemişler mi?