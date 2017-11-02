Star Wars: The Last Jedi'ın Yeni Fragmanı Yayınlandı

Star Wars: The Last Jedi'ın çıkmasına az bir süre kala, filmin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan bazı sahneler, izleyicilerde soru işareti oluşturdu.

Star Wars: The Last Jedi’ın çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık 1.5 ayın kaldığı film için yeni bir fragman yayınlandı. Diğer fragmanlara göre yeni filmin daha karanlık taraflarını gösteren “Awake” isimli fragmanda, karanlığın yükseldiğini görüyoruz.

Yine birbirinden farklı ortamlarda geçecek film, görsel bir şölen sunmasının yanında, geçmişten aldığı hikayeyle insanları tekrar ikiye ayırmış durumda. Yıllar sonra ilk kez göreceğimiz Luke Skywalker’ın heyecanı devam ederken, bu karakterle yeni kahramanımız Rey’in ilişkileri fazlasıyla merak ediliyor.

Yayınlanan fragman kısa olsa da, çok özel sahneler barındırıyordu. Luke Skywalker’ı bir kez daha Millennium Falcon’da görmek tüylerimi diken diken ederken, fragmanın son sahnesinde Rey’in korkunç görünümüyle birlikte Luke Skywalker’ın “Düşündüğünüz gibi bitmeyecek” demesi kafalarda büyük soru işaretleri yarattı. 2. üçlemede Anakin Skywalker’ın dönüştüğü şeyi hatırlayınca Rey’i böyle görmek, benim için korkutucu oldu.

Star Wars: The Last Jedi, 15 Aralık’ta vizyona girecek. İlk filmde olduğu gibi çok büyük bir ilgiyle karşılaşması beklenen filmde, bu sene hayatını kaybeden Carrie Fisher(Prenses Leia) da yer alıyor. Fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla bu film, prensesi son kez göreceğimiz film olabilir.

Yayınlanan yeni fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum.