Star Wars The Last Jedi'nin Fragmanı Yayınladı!

Star Wars The Last Jedi'nin gösterime gireceği tarihi iple çekiyoruz. Sonunda serinin yeni efsanevi halkasına ait bir fragman yayınlandı.

Star Wars: The Last Jedi filmi, bir an önce zamanın geçmesini dilediğimiz yapımlardan biri. Star Wars: Force Awakens yaklaşık 2 milyar dolar gişe hasılatı elde etmiş ve genel olarak eleştirmenlerden geçer not almıştı. Her ne kadar orijinal üçlemeyi seyreden bazı kişiler filmi eleştirse de, bu, yapımın değerini azaltmadı.

Star Wars The Last Jedi'ın fragmanı, The Force Awakens'tan çok daha karanlık olacağına işaret ediyor.Prenses Leia'yı canlandıran Carrie Fisher'ın da, hayatını kaybetmeden önce çektiği ve filme eklenen pek çok sahne var. Bu hüznümüzü biraz artırıyor. Mark Hamill(Luke Skywaler) önceki filmin aksine filmde muazzam derecede önemli bir konumda bulunacak. Ancak Mark Hamill'in bir sözü dikkatlerden kaçmıyor: "Jediların zamanı sona erdi!" Luke Skywalker'ın bu aşırı depresif hali canımızı sıkmadı dersek yalan olur.

Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie ve Andy Serkis'in rol alacağı yapım, 15 Aralık 2017'de tüm dünyada gösterime girecek.