Star Wars’u Cinemaximum’da İzleyenlerden Şikayetler Yağıyor

Star Wars ve diğer filmlerde koydukları reklam süresiyle, “biz bu filme ücretsiz girsek de kazanıyorlar” dedirten Cinemaximum, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bu hafta sonu Star Wars: The Last Jedi filmini izlediniz mi bilmiyorum, ancak izlediyseniz muhtemelen filmin reklam süresinden dolayı isyan etmişsinizdir. Normalde 2.5 saat süren filmi 3 saate çıkaran reklam süresinden dolayı ben dahil pek çok kullanıcı isyan etti. Filmin girişinde yer alan özel film sinematik reklamlarından bahsetmiyorum. Avengers gibi filmlerin fragmanı vardı ve bunlar gerçekten güzeldi. Bunlar dışında reklam var diye televizyon izlemeyen insanlara, tur reklamından krem reklamına kadar televizyonda gördüğümüz tüm reklamları izlettiler. Üstelik bunu filmin arasında da yaptılar. Yahu kardeşim, son ses tur reklamı dinlemek istemiyorum, yanımdaki arkadaşlarımla filmin ilk yarısının güzel bir kritiğini çıkarmak istiyorum belki de. Haksız mıyım?

Bu olaydan dolayı isyan eden pek çok insan da bu tepkilerini Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarından gösterdiler. Örneğin ben IMAX’e girdim ve bu film için 34 TL ücret ödedim. Filmin bu ücreti sonuna kadar hak ettiğini düşünüyordum, ancak yaklaşık yarım saat reklam izledikten sonra aynı şeyi düşünmek pek kolay olmuyor. Madem reklam verenlerden para kazanıyorsunuz, biz izleyicilerden bu kadar para almanıza ne gerek var? Sonuçta, televizyonlar yayın akışı sunmak için reklamlardan yararlanıyorlar. Aynı şeyi yapıyorsanız, üstelik televizyondaki reklamlardan bile daha uzun yapıyorsanız fiyat politikanızı buna göre ayarlamalısınız.

Tekelleşmenin Ürünü

Cinemaximum’un salonlarını her ne kadar beğeniyor olsam da, her alanda olduğu gibi bu alanda da tekelleşmek biz izleyicilere zarar olarak yansıyor. Günümüzde Cinemaximum dışında gidip izleyeceğimiz pek sinema salonu yok. Bunun bilincinde olan şirket, bu sayede istediği kadar reklam alabiliyor. Hazır Star Wars’a herkes geliyorken de, dayayalım reklamı demişler. Kendi kişisel fikrime göre bu reklamların bir an önce azalması gerekiyor, aksi takdirde sinemaya gitmenin pek bir esprisi kalmayacak.

Ayrıca, bu duruma tek sinirlenen insan ben değilim. Benim gösterdiğim tepkiye benzer başka insanların da Twitter paylaşımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.