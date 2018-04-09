Star Wars’un en sevilen karakterlerden olan Han Solo’ya özel olarak çekilen film için yeni bir fragman paylaşıldı.

“Dünyanın en ünlü film serisi nedir?” diye sorsam, 100 kişiden en az 50’si yüksek ihtimalle Star Wars diyecektir. İlk çıktığı yıllardan beri kendisine çok geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü film serisi, son yıllarda arka arkaya çıkan projelerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Modern seriler günümüzde çok sağlam gelirler ediyor olsa da, gerçekçi olmak gerekirse, eskilerin verdiği o hazzı bizlere veremiyorlar. Bunun ardında pek çok sebep gelebilir, ancak en büyük sebeplerden biri modern seride Han Solo ve Leia yok. Daha doğrusu bizim sevdiğimiz o genç ve maceracı kişiler yok.

Hayranların Han Solo’yu ne kadar çok sevdiğinin farkına varan Disney, 2015’te Han Solo için özel bir film çıkacağını duyurmuştu. Hepimiz heyecanla Avengers: Infinity War’u beklerken, Solo’nun filminin de çıkışı yaklaştı. 25 Mayıs 2018’de sinemaseverlerin karşısına çıkacak film için yeni bir fragman yayınlandı. Solo karakterinin gençliğini anlatacak film, Rogue One gibi ana seriye de pek çok gönderme yapacak gibi duruyor.

Han Solo ile birlikte henüz yalnızca 190 yaşında olan Chewbecca’nın da yer aldığı filmi Ron Howard yönetiyor. Disney 2015’te filmi duyurduğunda ilk önce Phil Lord’un yönetmen koltuğunda oturacağını söylemiş, sonra bu isimle anlaşamayınca Christopher Miller başa geçmişti. Ancak filmin çekimleri sırasında yönetmen koltuğuna Ron Howard oturmuştu.

Ejderhaların Anası da Filmde

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filminin özel isimlerinden biri de, Game of Thrones’da Danerys Targeryen’i canlandıran Emilia Clark oldu. Han’ın çocukluk arkadaşı Qi’yi canlandıracak Clark, filme etki edecek isimlerden biri gibi duruyor. Aiden Ehrenreich tarafından canlandırılan genç Solo karakterinin nasıl işleneceğini yaklaşık 1.5 ay sonra öğreneceğiz.