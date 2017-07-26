İki sevilen evren birbirine girdi. Star Wars ile Game of Thrones orduları karşı karşıya geldi ve olan oldu. Tarafınızı seçin ve eğlenceli dakikalar geçirin.

Bu sıralar herkesin gündeminde olan Game of Thrones’la, ilk çıktığı yıllardan beri önemi hiçbir zaman eksilmeyen Star Wars evrenleri kapışsa ne olurdu? Öyle Ejderhaların, Millennium Falcon’ların işin içinde olmayacağı bir savaştan bahsediyoruz. Aydınlık tarafın savunucuları olan 300 Jedi’ye karşı 60.000 zırhlı Game of Thrones’dan fırlama karakter birbirine girse ortaya çıkacak görüntüyü düşünebiliyor musunuz?

Bu olay, Ultimate Epic Battle Simulator oyununda gerçek oldu. Son zamanlarda merak edilen birçok savaşın yeniden canlandırıldığı Ultimate Epic Battle Simulator’de ortaya çıkan bu mücadelede Jedi’ların gücünü bir kez daha görüyoruz.

Yakında Game of Thrones’da göreceğimiz ak gezen savaşlarının bu savaşa benzemeyeceğini temenni ediyoruz. Çünkü Jedi’ların gücü çok çarpıcı. Üstelik ak gezenlerde ölen her asker ak gezenlerin yanına geçiyor.

Eğer siz de böyle absürt savaşları seviyor ve neler olacağını merak ediyorsanız, Steam sayfasında 25 TL’den satılan Ultimate Epic Battle oyununa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Oyun sayesinde Jedi’lardan Spartalılara kadar birçok farklı ordu oluşturabilir ve bunlarla kıyasıya mücadele verebilirsiniz.

Şimdi sizleri video ile baş başa bırakıyorum. Videonun başlangıcını geçip direkt destansı savaşı izlemek için 17. dakikaya gitmeniz yeterli olacaktır.