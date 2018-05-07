Star Wars'un Ölüm Yıldızı'nı Bir de LEGO'larla Görün (Video)

Star Wars hayranları, geçtiğimiz günlerde Star Wars gününü kutladı. Bir YouTuber ve LEGO tutkunu olan Grant Davis de, Star Wars gününe özel bir video paylaştı.

Star Wars Gününüzü kutlarız! Her ne kadar o gün geçeli 3 gün olmuş olsa da... Bilmeyenler için Star Wars Günü, Star Wars'un kültürünü ve filmlerini anmak için düzenlenen bir gündür, ayrıca Darth Vader'ın doğum günü. İster Star Wars hayranı olun ister olmayın aşağıda sizlerle paylaştığımız video bir şaheserin yapımını gösteriyor.

Grant Davis isimli youtuber, Star Destroyer'ın LEGO'larını inşa etti. Bu devasa evreni yeniden inşa eden Davis, ardından dünya Star Wars günü, yani 4 Mayıs'da YouTube üzerinden paylaştı. İşin asıl garip ve inanılmaz olan kısmı ise bu gemi resmi bir LEGO koleksiyonu değil, yani Davis her şeyi kendi başına yaptı ve inşa etti.

Davis, bir arkadaşının yardımıyla bu devasa projeyi inşa etmiş ve bitirmiş. Bitmiş proje ise tamı tamına 7 metre uzunluğunda. Eğer siz de evinizde kendi Ölüm Yıldızı'nızı yapmak istiyorsanız çok fazla lego setine ihtiyacınız olduğunu hatırlatalım.