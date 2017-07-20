Star Wars'un Oyuncusundan Game of Thrones'a Ağır Eleştiri

Star Wars'un siyahi karakteri John Boyega, Game of Thrones'un ırkçı bir dizi olduğunu savundu.

Star Wars’un yeni serisinde Finn karakterini canlandıran John Boyega, Game of Thrones’la alakalı çok ağır eleştirilerde bulundu. Son zamanlarda insanların renklendirmek için daha az çaba sarf eden TV sektörüne duyduğu endişeyi dile getiren Boyega, Game of Thrones’da siyahi karakter sayısının çok az olduğunu ve az olanların da kilit isimler olmamasını eleştirdi.

HBO dizilerinde siyahilerin genellikle ikinci kademeye atıldığını belirten Boyega, yalnızca Game of Thrones değil, Yüzüklerin Efendisi’nde de hiç siyahi karakter olmadığını hatırlattı.

Boyega yaptığı açıklamada, “Ben her zaman 'bir insan türü'nü ekranda görmek için para ödemiyorum. Çünkü farklı geçmişlerden, farklı kültürlerden çok farklı insanlar görüyorsunuz. Irkçı olsanız bile bununla yaşamalısınız” dedi.

Game of Thrones ve Yüzüklerin Efendisi gibi fantezi serilerinin siyahi oyuncu konusunda yaşadığı kıtlığın sebepleri bilinmiyor, ancak özellikle MARVEL, DC gibi bilim kurgu yönüne yönelen filmlerde siyahi oyuncuların artışını görmeye başladık.

Star Wars’un da bu konuda adımlar attığını belirten Boyega, Game of Thrones gibi dizilerin daha çok siyahi karakterler tercih etmesini istedi.

Peki, sizce bu tarz yapımların siyahi oyuncuları daha az tercih etmesinin arkasında bir etken yatıyor mu? Yatıyorsa bunun haklı ve haksız ne gibi yanları olabilir?