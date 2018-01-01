Star Wars'un Son Filminin Gişesi 1 Milyar Doları Aştı!

Star Wars serisinin ara filmler dışında 8.'si olan "The Last Jedi", vizyona girmesinden sadece 3 hafta geçmesine rağmen 1 Milyar Dolarlık gişe yaptı!

Star Wars serisi, ne olursa olsun uzay ile ilgili insanların hayallerini süsleyen bir evrene sahip ve dünyanın en çok bilinen film serilerinden biri. Ancak orijinal serinin yaratıcısı olan George Lucas, eski filmleri yaptığı şirket olan Lucas Films'i Disney'e sattığından beri vizyona giren Star Wars filmleri oldukça geniş çaplı eleştiri yağmurlarına tutuluyor.

JJ. Abrams'ın yönetmenlik koltuğunu George Lucas'dan devralmasıyla vizyona giren "Star Wars: The Force Awakens"(Star Wars: Güç Uyanıyor) filmi izleyenlerden geçerli notlar alsa da eleştirmenlerin eleştiri bombardımanlarından kaçamamıştı. Ancak ara film olarak vizyona giren "Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi" ile biraz olsun hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafında rahat bir nefes almıştı.

"Star Wars: The Last Jedi"(Star Wars: Son Jedi), filmi ise Güç Uyanıyor kadar büyük eleştirilere maruz kalmasa da, yine de fazla beğenilen ve dikkat çeken bir film olmamıştı. Ancak gişe rakamlarına göre "Son Jedi" vizyonda sadece 3 hafta devirmesine rağmen, dünya çapında 1.04 milyar dolarlık gişeye erişti bile. İlk haftasını 220 milyon dolarlık gişe ile kapatan film görünüşe göre eleştirmenlerin filme olan eleştirilerinden pek de etkilenmemiş gibi.

Bu gidişle gişe rekoru kırmaya giden filmin 1 milyarlık barajını aşması aslında oldukça önemli. Özellikle de bu baraj film stüdyoları tarafından tartışılmaz bir başarı olarak görülüyor. Şahsen daha filmi izlemeye vakit bulamamış olsam bile, bu başarı aslında film ile ilgili beklentilerimi arttırıyor diyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Star Wars: Son Jedi'ı beğendiniz mi?