Star Wars’un Ünlü ‘Ölüm Yıldızı’nı İnşa Etmek Ne Kadara Mal Olurdu?

3D yazıcılar, günümüzde birçok ürünün yapımında kullanılmaya başlandı. Bununla ilgili o kadar çok örnek verebiliriz; 3D ile yapılan ev gibi.
Peki Star Wars evrenine ait Ölüm Yıldızı dahil olmak üzere devasa yapılar 3D ile üretilselerdi, ne kadara mal olurlardı dersiniz? Şimdi içlerinden bazılarına bir bakalım:
Giza Piramidi: 11 milyar dolar
The USS Enterprise: 248 milyar dolar
Big Ben: 198 milyon dolar
Hogwarts: 177 milyar dolar
Eyfel Kulesi: 40 milyon dolar
Ölüm Yıldızı: 751.812.520.000.000.000.000 dolar (?!)
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