Star Wars’un Ünlü ‘Ölüm Yıldızı’nı İnşa Etmek Ne Kadara Mal Olurdu?

Eğer 3D yazıcı ile üretilseydi, Ölüm Yıldızı sizce ne kadara mal olurdu?

3D yazıcılar, günümüzde birçok ürünün yapımında kullanılmaya başlandı. Bununla ilgili o kadar çok örnek verebiliriz; 3D ile yapılan ev gibi.

Peki Star Wars evrenine ait Ölüm Yıldızı dahil olmak üzere devasa yapılar 3D ile üretilselerdi, ne kadara mal olurlardı dersiniz? Şimdi içlerinden bazılarına bir bakalım:

Giza Piramidi: 11 milyar dolar

The USS Enterprise: 248 milyar dolar

Big Ben: 198 milyon dolar

Hogwarts: 177 milyar dolar

Eyfel Kulesi: 40 milyon dolar

Ölüm Yıldızı: 751.812.520.000.000.000.000 dolar (?!)