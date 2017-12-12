Luke Adındaki Protez El Aputelere ‘’Yeni Bir Umut’’ Verecek

Georgia Tech'teki araştırmacılar, Star Wars karakteri Luke Skywalker’dan ilham alarak protez el geliştirdi.

Çoğu protez elin hareketi algılayıp ayırt etmekte çok başarılı olmayan elektromyogram (EMG) algılayıcıları kullanarak kas hareketini el ve parmak hareketine çevirmeye çalışması sebebiyle yapabilecekleri sınırlıdır. Ancak Georgia Tech, Luke adını taşıyan protezi geliştirirken işleri bir adım daha ileri götürerek ultrason probu taktı.

Ultrason probu, EMG tarafından algılanamayan kas hareketlerini daha iyi bir şekilde bir birinden ayırarak bedensel yetersizliği bulunan hastaların kol veya parmakları olmasa dahi hareket ettirilmek istenen uzuvlu diğerlerinden ayırabiliyor. Bu sayede bedensel yetersizliği bulunan hastalar her parmağını ayrı ayrı oynatma becerisine kavuşacak.

Georgia Tech araştırmacıları ile birlikte çalışan Jason Barnes, 2012 yılında kolunu kaybetmesinin ardından ilk defa sağ eli ile piyano çalmayı başardı. Geliştirilen protezin en önemli özelliği kullanıcılara dokunma hissi veren bir geri bildirim göndermesi. Georgia Tech ekibi tarafından Barnes için 2014 yılında bateri çalmasını sağlayan bir kol da tasarlanmıştı. Umarız gelecekteki gelişmeler ile tüm ampute kardeşlerimiz, mekanik uzuvlarına kavuşurlar.