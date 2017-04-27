Star Wars Yıldızı Jonh Boyega Şakasıyla Kırdı Geçirdi!

Star Wars: The Force Awakens'de Finn rolünü üstlenen John Boyega yaptığı son şakalarla insanları kahkahalarla güldürürken, serinin sıkı hayranlarını da şaşkınlığa uğrattı.

Yeni Star Wars üçlemesinde büyük bir rol üstelenen John Boyega sadece filmlerde değil, gerçek hayatta da çok iyi bir insan. Star Wars hayranı kanser hastalarını defalarca kez ziyaret eden ve gerek maddi gerek manevi desteğini esirgemeyen sempatik aktör, Star Wars fan festivalindeki şakalarıyla insanlara duygu dolu anlar yaşattı. John Boyega, fırsattan istifade herkesi Unicef'e destek vermeye davet etti.

John Boyega son derece sessizce hareket edip, Star Wars hayranlarının verdiği pozlarda arka planda yer alıyor. Rey, Ölüm Askeri ve İsyan Pilotu kılığına bürünen hayranlar videoları izlerken bunu fark ettiklerinde duygusal bir şok yaşıyorlar ama sonunda mutlu bir şekilde Boyega ile kucaklaşıyorlar. John Boyega, kalbimizi kesinlikle ısıtacak düzeyde mütevazi ve sıcak kanlı...