Starbucks Kahve Ürünlerine 'Kanser Uyarısı' Koyacak

ABD'nin Kalifornya eyaletine bağlı Los Angelas şehrinde bulunan yerel bir mahkeme, kahve zinciri Starbucks ile üç kahve şirketinin daha ürünlerine "kanser uyarısı" koymasına karar kıldı.

ABD yerel mahkemesi tarafından, ülkemizde de faaliyet gösteren Starbucks da dahil olmak üzere 4 kahve şirketinin ürünlerine yönelik "kanser uyarı" konulması gerektiği bildirildi. Mahkeme kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yüksek Mahkeme hakimi Elihu Berle, bu firmaların, kahvenin kavrulması aşamasında oluşan kimyasal bileşiklerin insan sağlığına tehdit oluşturmadığını kanıtlayamadıklarını söyledi. Mahkemede savunma veren şirket yetkilileri ise medyaya herhangi bir yorum yapmadı.

Kahve şirketlerine yönelik dava eyalet merkezli Toksik Maddeler Eğitim ve Araştırma Konseyi'nin girişimi ile açıldı. Konsey, şirketlerin, tüketicilerini, kullandıkları kahvede yüksek miktarda akrilamid bulunduğu yönünde uyarmaları gerektiğini savunan açıklamalarda bulunuyordu. Zira, gıdalarda yüksek ısı uygulanması sonucu ortaya çıkan Akrilamid, toksik ve kanserojenik bir bileşiktir.

Starbucks ve diğer firmaların 10 Nisan tarihine kadar mahkeme kararını temyize götürebilirler. Bununla birlikte bir üst mahkemeden şirketler aleyhinde karar çıksa dahi sadece Kalifornya eyalet sınırları içerisinde geçerli olacak. Siz ne düşünüyorsunuz ülkemizde de böyle bir kararın alınması gerekiyor mu?