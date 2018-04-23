Starbucks Baristaları Şirket İçi Irkçılığın Boyutunu Anlattı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan tatsız bir olaydan sonra Starbucks'ın adı ırkçılık ile yan yana anılmaya başlamıştı ve şirket birçok resmi açıklama yaparak kendini aklamaya çalışmıştı.

12 Nisan'da Starbucks'ta arkadaşlarını bekledikleri için siparişi sonra vereceklerini söyleyen iki siyahi müşteri, polis çağırılarak dışarı çıkartılmış ve bu olay ABD ve dünyanın birçok bölgesinde büyük tepki toplamıştı. Yayınlanan bir video sayesinde kısa sürede tüm dünyanın haberdar olduğu bu olaydan sonra Starbucks,yaşanan olayın kesinlikle kuruluşlarıyla ile ilgili olmadığını, çalışanların hatalarının muhakkak telafi edileceğini söylemişti.

Tüm bu gelişmelerden sonra şirket bir açıklama yaparak 29 Mayıs'ta binlerce şubesini kapatarak çalışanlara ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı bir eğitim vereceğini ve bu tarz olayların yaşanmasını engellemek için çalıştığını söyledi. Ancak Starbucks'ta çalışmış birçok insan, bunun yalnızca göz boyamak için yapılan bir PR kampanyası olduğunu ve aslında şirketin kendi içinde de sürekli bir ırkçı politikanın barındığını söylüyor.

Bu kararı olumlu bulan ve bir şekilde en azından çalışma arkadaşları arasında yaşanan ırkçılığa dair pozitif etkisi olacağını düşünen çalışanlar da mevcut ancak çoğu, yaşadıkları ırkçı tutumun boyutunun görünenden çok daha büyük olduğunu söylüyor. Siyahi ve Latin Amerikalı Starbucks çalışanları, 'beyaz' müşteriler tarafından sürekli olarak sözlü tacize ve aşağılanmaya maruz kaldıklarını, zaman zaman yine 'beyaz' iş arkadaşları ve yöneticileri tarafından da mobinge uğradıklarını söylüyorlar.

Çalışanların çoğu, bu sorunu yetkililere bildirerek çözüm üretme seçeneği sorulduğunda ise, bunun gerçekçi bir yol olmadığını ve haksız bulunacaklarını düşündüklerini söylüyorlar. 2018 senesinde, dünyanın 'en gelişmiş' ülkelerinden birinin halkının hala ırkçı söylemlerde ve tuttumlarda bulunuyor olması zaten yeterince kötü, ama aynı zamanda global bir şirketin çalışanlarının şirket içinde de bunu yaşıyor olmaları daha da kötü.

29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek eğitimin olumlu bir etkisi olacak mı bilinmez ancak Starbucks'ın yarattığı 'koca gün boyunca binlerce şubemi kapatıyorum, bir sürü param gidecek ama olsun konu ırkçılık ve bunu çözmem gerek' imajı, bayağı işine yarayacağa benziyor.