Son zamanlarda planladığı ilginç değişimlerle ilgi çeken Starbucks, şimdi de ünlü kripto para birimiyle ödeme almaya hazırlanıyor.

Dünyanın en popüler kahve zincirlerinden Starbucks, son dönemde oldukça enteresan kararlara imza atıyor. Son olarak 2020 yılına kadar bütün ürünlerinden pipeti çıkaracağını açıklayan Starbucks'ın şimdi de Bitcoin ile ödeme almaya başlayacağı konuşuluyor.

CNBC merkezli çıkan habere göre Microsoft, ICE ve Starbucks ortaklığında, kurumların kuracakları konsorsiyum ile Bitcoin ve benzeri kripto paralar alış verişlerde kullanılabilecek. NewYork Borsası'nın Bitcoin exchange şirketi Bakkt'ın piyasaya girişiyle kripto paraların çok daha yaygın bir hal alması bekleniyor.

Starbucks cephesinden henüz bir doğrulama gelmemiş olsa da yıl sonuna kadar kripto paraların, Starbucks mağazalarında kullanılabilecek duruma gelmesi bekleniyor.