What’s My Starbucks Name? isimli mizahi web site, ziyaretçilerin Starbucks bardağına adının nasıl yanlış yazılacağını görmesine imkan tanıyor.

Starbucks baristalarının sürekli olarak müşterilerin isimlerini yanlış yazdığını fark etmişsinizdir. Bizim için herhangi bir önem arz etmese de bu durum, Justin Hook için güzel bir ilham kaynağı olmuş gibi görünüyor. Starbucks baristalarından ilham alan Hook, What’s My Starbucks Name? (Benim Starbucks Adım ne?) adlı web siteyi açarak ‘Starbucks Name Fail’ ve ‘Starbucks Spelling’ Tumblr bloglarından aldığı görseller ile dileyenlerin Starbucks adını tahmin ediyor.

Sitenin kullanımı son derece basit. Siteye girdiğinizde Starbucks temalı bir arayüz sizi bekliyor. Ortada bulunan kutucukta ‘Can I get a name for your order?’ (Siparişiniz için bir isim alabilir miyim?) yazıyor. Buraya isminizi girmeniz gerekiyor. Daha sonra ise yanda bulunan Starbucks bardağına tıklamalısınız. Site, yazmış olduğunuz ismi veri tabanındaki görseller ile karşılaştırıyor ve elbette ki hiçbir zaman birebir aynı ismin yazılı olduğu bir Starbucks bardağı göremiyorsunuz.

Eğer sonucunuzdan memnun kalmazsanız, yanda bulunan ‘That's not what i ordered’ (Ben bunu sipariş etmedim) butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz ‘Try a different Starbucks’ butonuna tıklayarak yeni bir isim yazıp aratabilirsiniz. Sitede Türkçe desteği bulunmadığından isminizde Türkçe yazım yanlışı gerçekleştirilmemesi de normal. Yine de What’s My Starbucks Name? isminizi en az bir Starbucks baristası kadar yanlış yazmayı vadediyor.