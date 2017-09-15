Starbucks'larda Yer Alan Kablosuz Şarj Üniteleri Yenilenecek

Müşterilerinin her türlü memnuniyetini kazanmak için uğraşan en geniş kahve zinciri olan Starbucks teknolojik yatırımlardan kaçınmıyor. Yeni iPhone modellerinin kablosuz şarjı desteklemesiyle birlikte, kablosuz şarj istasyonlarını onlarla uyumlu hale getirecek.

Dünyada ve ülkemizde oldukça popüler olan kahve dükkanları zinciri Starbucks, 2015 yılında mağazalarına kablosuz şarj üniteleri yerleştirmeye başlamıştı. Bu yerleştirilen üniteler çok yakın bir zamanda yeni iPhone modelleri ile uyumlu olabilmesi için değiştirilecek. Yenilenecek üniteler için çözüm ortağı arayan Starbucks, Powermat ile ortaklık kurdu.

Günün koşuşturmasında birçok kişi Starbucks gibi kahve dükkanlarında belirli vakitler geçiriyor. Bu geçirdiği zaman süresince telefonların kolay bir şekilde şarj olmasını sağlamayı, şirket tarafından yapılan ince bir düşünce olarak nitelendirebiliriz.

Kablosuz şarj ünitelerinin tam olarak ne zaman yenileneceği hakkında bir bilgi bulunmasa da, yeni iPhone modelleri satışa çıkmadan önce olacağı düşünülüyor. Sadece yeni iPhone modelleri ile uyumlu olması için yapılan koca değişiklik oldukça şaşırtıcı. Ayrıca yapılacak yenilemeler bölgesel olarak değişiklik gösterebilir.

Starbucks'un teknoloji ile arasının açılmamasının en büyük sebeplerinden birisi Microsoft'un CEO'su olan Satya Nadella'nın, Starbucks yönetim kurulunda olmasından kaynaklanıyor diyebiliriz. Birçok teknolojik yatırım yapan Starbucks, bu şekilde müşterilerinin birçok sorununu çözüme kavuşturuyor.