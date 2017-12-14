Arjantin’deki bir Starbucks şubesinde, müşterilerin ücretsiz Wi-Fi ağlarına bağlandıktan sonra, bilgisayarlarının geçici olarak Bitcoin ve türevi kripto para madenciliği için kullanıldığı tespit edildi. Starbucks iddialara yanıt verdi.

Bilindiği üzere dijital ağlar vasıtasıyla bilgi işleyerek üretilen kripto para birimleri için, bilgisayarların ekran kartları ya da işlemcileri kullanılıyor. Bitcoin’in son aylardaki astronomik yükselişi ardından, insanların kripto ekonomiye yönelik ilgisi tavan yapmış durumda. Herkes bir şekilde bu işin nasıl mümkün olduğunu öğrenmeye çalışırken, işi bilen kişiler çoktan dereyi geçtiler.

Diğer taraftan kirpto para üretebilmek için internet reklamları da kullanılabiliyor, ancak bu sistem çok kazançlı değil. Ayrıca yüksek bilgi işlem gücü gerektirdikleri için kripto para madenciliğinde mevcut bilgisayarlarımızı kullanmak artık karlı bir yöntem değil, çünkü kişisel bilgisayarlarımızdaki işlem kapasitesi bu iş için yeterli değil. Fakat çok sayıda kişisel bilgisayarla uzun vadede ufak miktar elde etmek mümkün.

Arjantin’in Buenos Aires kentinde bulunan ünlü kahve zinciri Starbucks'ta, kripto madencilik skandalı ortaya çıktı. Stensul isimli bir e-posta yazılımı şirketinin CEO’su olan Noah Dinkin, söz konusu Starbucks şubesindeki ücretsiz Wi-Fi ağında bir açık keşfetti. Bu açık ağa bağlanan müşterilerin bilgisayarlarını, bağlı kaldıkları süre boyunca kripto madencilik için kullanmaya yarıyor.

Dinkin’in Twitter hessabından paylaştığı bulgular şöyle:

"Merhaba @Starbucks @StarbucksAr (Arjantin), Buenos Aires'teki bir mağaza içi wifi sağlayıcınızın, ilk bağlantıda 10 saniyelik bir gecikme yaşattığını ve müşterilerizin bilgisayarlarını kullanarak Bitocin madenciliği yapıldığını biliyor muydunuz? Bu markanız dışında izlenim veriyor..."

Sturbucks ise ARjantin adına kullandığı resmi Twitter hesabından durumun fark edildiğini ve düzeltildiğini bildiren bir mesaj yayınladı:

"Geçen hafta bu mağazadaki durumdan haberdar edilir edilmez, internet sağlayıcımızla görüşerek sorunuz çözdük. Müşterilerimizin mağazalarımızdaki Wi-Fi ağlarını güvenli bir şekilde kullanabilmesini sağlamak için gereken değişiklikleri yaptık."

Saldırının temel mantığı, yerel ağ aracılığıyla müşterilerin tarayıcılarına bağlanan ve bilgisayarların işlemci gücünü kripto para madenciliği olarak kullanan bir dizi koda dayanıyor.

Starbucks sözcüsü Reggie Borges, "Geçen hafta bu konuyla ilgili uyarı aldık ve internet servis sağlayıcısına ulaştık. Bu Wi-Fi ağındaki sistem bizim tarafımızdan işletilmedi” açıklamasında bulundu.