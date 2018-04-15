Starbucks, Tutuklattığı 2 Siyahi Müşterisinden Özür Diledi

Geçtiğimiz günlerde gelen bir videoya göre, Starbucks dükkânlarından birinde 2 siyahî müşteri oldukça şaşırtıcı bir nedenden dolayı polisler tarafından tutuklanmıştı. Ancak firma hatasını anlamış olacak ki, müşterilerinden özür diledi.

13 Nisan günü bir Starbucks dükkânında, polisler çok farklı nedenden dolayı iki siyahî müşteriyi tutukladı. Diğer bir müşterinin bunu cep telefonu kamerası ile çekmesi ve Twitter hesabı üzerinden yayınlaması sonucu ortaya çıkan olayda, müşterilerin suçu sipariş vermemekti.

Siyahî iki arkadaş iş arkadaşlarını bekledikleri için sipariş vermemişlerdi ve bu sebeple sadece kahve dükkânında oturuyorlardı. Ancak bunun bir tutuklanma sebebi olması fazlası ile çirkindi. Olayın daha sonradan hata olduğunu doğrulayan Starbucks ise çok geçmeden iki müşterisinden özür diledi.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayın ince detayları hala çok açık olmasa da, Starbucks çoğu insan için bir buluşma yeri olarak kabul edilir ve bu durum hiçbir zaman tutuklanma ile sonuçlanmazdı. Konu hakkında konuşan bir Starbucks çalışanı ise ikilinin sipariş vermeden tuvalete gitmesi sonucu polisin çağrıldığını ifade etti.

Daha sonra Starbucks açıklaması ile pişmanlığını dile getirmiş olsa da, bize göre böyle bir durumun bu kadar büyütülmemesi gerekiyordu. Peki sizce Starbucks haklı mı? Böyle büyük bir tepkiye gerek var mıydı?