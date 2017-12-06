Ayağıyla Oynayan Oyuncuya, Turnuvadan Men Cezası Geldi

Zotac tarafından düzenlenen Starcraft turnuva finalinde ayağıyla oynayarak kazanan Larvae, gelecek Zotac turnuvalarından da men edilebilir.

Geçtiğimiz gün Zotac sponsorluğunda düzenlenen StarCraft turnuvasında son derece ilginç olaylar yaşandı. StarCraft profesyonel oyuncusu Lim “Larvae” Gyu, Zotac Cup Masters Showmatch finallerinde rakibiyle dalga geçmek için klavyeyi ayağıyla kontrol etti.

Pek çok kişi açısından terbiyesizce ve düşünülmeden yapılmış bir eylem olarak gösterilen bu hareket, turnuvaya ismini veren Zotac’a kadar gitti ve bundan sonraki turnuvalarda böyle bir olayın yaşanmasına asla izin verilmeyeceğini söylemelerine sebep oldu.

Rakibiyle karşılaştığı final mücadelesinde ayağı ile oynamasına rağmen galip gelmeyi başaran Larvae, kendince rakibine karşı büyük bir caydırıcı güç kullandı. Elbette bu durum dışarıdan bakıldığında pek hoş gözükmedi. Daha önceki maçlarda da farklı şekillerde saygısızca hareketler yapan Larvae, finalde rakibi Luo “Legend” Xian’ı 3-0 yenmeyi başardı ve bu sayede yeteneklerini herkese göstermiş oldu, ancak bunu yaparken ne kadar saygısız bir oyuncu olduğunu da gösterdi.

Larvae’ya karşı gelen tepkilerin yükselmesi, turnuvaya adını veren Zotac’ın devreye girmesine sebep oldu. Zotac, Larvae’nın yaptığı bu hareketten dolayı oyuncuyu Zotac turnuvalarına katılma hakkından men edeceğini duyurdu. Çin’in sosyal medyası Weibo’da yapılan açıklamada Zotac, “Zotac Kupası yarışmalarına katılanlarda benzer saygısızlıkları gösteren profesyonel veya profesyonel olmayan oyuncuları bir daha turnuvalara çağırmayacağımıza söz veriyoruz” dedi. Şirket aynı zamanda bu olaydan etkilenen oyuncundan da özür dilediklerini sözlerine ekledi.

Larvae’nın yeni turnuvalara katılıp katılmayacağı şu an için bilinmiyor, ancak bu açıklamaların ardından Zotac isminin geçtiği yerde Larvae’yı görmeyeceğimizi düşünüyorum. Peki, sizce Larvae’nın yaptığı şey rakiplerine karşı saygısızlık mıdır? Yorumlarınızı bekliyorum.