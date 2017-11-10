Starwars Battlefront II'de Ödeme İle Çok Oyuncu Avantajları

Yeni uygulamayla ödeme yapılarak kazanılabilen ganimet sandığındaki ayrıcalıklı kartlarla elinizi güçlendirebileceksiniz.

Star Wars Battlefront II’de, filmlerde hoşlandığınız her şey var: ışın kılıçları, uzay savaşçıları ve ganimet sandıkları. Bu sandıklar, oyunun çok oyunculu yapısı için hayati öneme sahip ama beta aşamasında bildirilen yaygın eleştirilere karşılık olarak yapılan değişikliklere rağmen, bakiyenizi olumsuz yönde etkiliyorlar.

Battlefront II’de ilerleme sistemi, Stard Kartları adı verilen donatılabilir eşyalarla ilişkilendirilmiş. Bu kartlar, arttırılmış sağlık ve daha hızlı soğuma kabiliyeti gibi özel bonuslar kazandırıyorlar. Bazı kartlar ise oldukça özel bonuslar: örneğin, starfighter (yıldız savaş aracı) aracınıza ‘Tactical Jammer’ takabiliyor ve böylece düşmanlarınızın sizi tespit etmelerini zorlaştırarak, zaman kazanıyorsunuz. Aynı zamanda her bir yıldız kartının az bulunma seviyesi de var. Yani az bulunan bir ‘mavi’ yıldız, daha düşük seviyeli yeşil karttan daha büyük bonuslar sunacaktır. Oyunun beta aşamasında gönderilen olumsuz tepkiler ve oyunun kazanmak için ödeme yapılabilir olması gerektiği yönündeki şikayetlerden sonra oyunun yapımcıları, ganimet sandıklarından en güçlü kartlar silsilesini çıkardılar. Bu kartları artık sadece kendiniz yaparak ya da oyunda başarılar sergileyerek edinebileceksiniz.

Kahramanlara yaraşır kartlar haricindekileri edinmenin yegane yolu, ganimet sandıklarından geçiyor. Üç çeşit sandık var: Bir tanesi askeri yetenekler için, bir diğeri uzay aracının yapabileceklerine yönelik, sonuncusu ise kahramanın yetenekleriyle ilgili. Bu sandıklar açıldıklarında, gelişigüzel yıldız kartları verecekler. Sandıkları almak için ya maçlara katılarak ‘credits’ adı verilen para birimini kazanabilir, ya da kristal adlı para birimini satın almak için gerçek para ile ödeme yapabilirsiniz.

Aynı zamanda yeni kartlar yapmak ve halihazırda ganimet sandıklarında bulunan ve elinizde bulundurduğunuz aletleri güçlendirmeniz de mümkün. Oyuncuların anlık olarak epic kart yapmalarını kısıtlamak için her bir yükseltimde iki gereklilik çıkıyor karşınıza: Belirli bir oyuncu rütbesinde olmalısınız ve sınıfınız, belirli bir kart seviyesinde olmalı.