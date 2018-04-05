StarWarsMoviesIn2028 Akımının En Eğlenceli Tweetleri

Star Wars'un yakında yeni bir filmi gelecek ve neredeyse kırk yıl önce ilk filmi ile izleyicileri ile buluşan serinin, 10 sene sonra çıkaracağı filmlere dair Twitter'da eğlenceli gönderilerin her an arttığı bir etiket oluşturuldu.

Star Wars, tüm dünyada milyonlarca hayranı olan kült bir seri olsa da, özellikle son dönemde çıkardığı yeni filmler ile kitleler tarafından birçok eleştiri aldı. İlk filmi olan Star Wars: A New Hope'un çıkışının üzerinden kırk yıl geçti ve seriye kırk yıl boyunca birçok film eklendi. Orijinal serinin altı filmden oluştuğunu düşünürsek, sonrasında da genişlemeye devam eden Star Wars evreninin, 2028 senesinde de bir filminin gelmesi olası görünüyor.

Twitter'da #StarWarsMoviesIn2028 etiketi üzerinden, serinin 2028 senesinde çıkması olası filmlerine dair eğlenceli paylaşımlar yapıldı. Büyük oranda 'eleştiri' içeren bu paylaşımlar aslında oldukça haklı bir isyanın ürünü ve tüm karakterlerin yaşlandığını ve artık yavaş yavaş ölmeye başladıklarını düşünürsek, bir yerden sonra yeni hikayelere dur demek gerekecek gibi görünüyor. Paylaşılan gönderiler ise oldukça yaratıcı, içlerinden en komik olanları sizin için derledik;

'Güç, emekliye ayrılıyor'

'Star Wars Bölüm 14: Bu saçmalık için çok yaşlıyız'

'Güç, gecenin bir yarısı işemek için uyanıyor'

'Chewbacca'nın Hikayesi'

'Disney her şeyi satın aldığında..'